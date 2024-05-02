Hayat pahalılığı onları da vurdu! Turistlerin Türkiye'den yaptığı alışveriş azaldı

Türkiye’deki hayat pahalılığı sadece vatandaşları değil, ülkeyi ziyaret eden turistleri de zorlamaya başladı.

Yüksek enflasyon turistlerin alışveriş pratiğini de değiştirdi. Alınan ürünlerin fiyatları kat be kat artınca artık turist de Türkiye'den alışveriş yapmamaya başladı.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yabancıların Türkiye’den yaptığı alışveriş geçen yıllara oranla yüzde 30-40 oranında geriledi.

Türk vatandaşları ise vergi yükünün az olması gerekçesiyle, alışverişlerini yurtiçinde değil yurt dışından yaptığını söylüyor.

Yılın ilk çeyreğinde yurtdışından kart ile yapılan alışveriş adedi 83 milyonu aşarken yapılan alışverişin lira cinsinden değeri ise 80 milyar TL'yi aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 60 milyon 700 bin olmuştu.

Benzer durum online alışverişte de kendini gösteriyor. Bu yıl ilk çeyrekte yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi 72 milyon 815 bine, değeri de 43 milyar 452 milyon TL’ye çıktı.