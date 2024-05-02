Hayat pahalılığı onları da vurdu! Turistlerin Türkiye'den yaptığı alışveriş azaldı

Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı turistleri de vurdu. Alışveriş için sıkça tercih edilen Türkiye artık onlara da pahalı gelmeye başladı. Bu durum, Bankalararası Kart Merkezi verilerine yansıdı, harcamalar yüzde 40 düştü. Türk vatandaşı ise yurt dışından alışveriş yapmaya yöneldi.

Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:

Türkiye’deki hayat pahalılığı sadece vatandaşları değil, ülkeyi ziyaret eden turistleri de zorlamaya başladı.

Yüksek enflasyon turistlerin alışveriş pratiğini de değiştirdi. Alınan ürünlerin fiyatları kat be kat artınca artık turist de Türkiye'den alışveriş yapmamaya başladı.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yabancıların Türkiye’den yaptığı alışveriş geçen yıllara oranla yüzde 30-40 oranında geriledi.

Türk vatandaşları ise vergi yükünün az olması gerekçesiyle, alışverişlerini yurtiçinde değil yurt dışından yaptığını söylüyor.

Yılın ilk çeyreğinde yurtdışından kart ile yapılan alışveriş adedi 83 milyonu aşarken yapılan alışverişin lira cinsinden değeri ise 80 milyar TL'yi aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 60 milyon 700 bin olmuştu.

Benzer durum online alışverişte de kendini gösteriyor. Bu yıl ilk çeyrekte yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi 72 milyon 815 bine, değeri de 43 milyar 452 milyon TL’ye çıktı.

İstanbul'un enflasyon oranı belli olduİstanbul'un enflasyon oranı belli olduEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Hayat pahalılığı # turist # alışveriş
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Öne Çıkanlar AK Parti yeniden DEM'in kapısına gitti | ULUSAL HABER AK Parti yeniden DEM'in kapısına gitti | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat… Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat…