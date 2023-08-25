Hepsiburada, 2'nci çeyrekte satış hacmini yüzde 101 artırdı!

Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 95 artarak 27,5 milyona ulaşırken, Hepsiburada'nın müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 57 artışla 8,1'e yükseldi.

HEPSİBURADA, 2'NCİ ÇEYREKTE SATIŞ HACMİNİ YÜZDE 101 ARTIRDI!

Hepsiburada'nın aktif satıcı sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 14 büyüdü ve 101,3 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 50 artışla 195 milyon adede ulaştı. Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryerinin payı ikinci çeyrekte yüzde 67 olarak gerçekleşti.

''BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME SERGİLEDİK''

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: Operasyonel çevikliğimiz, sadakat programımız Hepsiburada Premium ve ayırt edici servislerimizle ikinci çeyrekte beklentilerimizin üzerinde bir büyüme sergiledik.

'Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden sunduğumuz ödeme ve vadelendirme çözümleriyle farklılaşmaya devam ettik. Kredi kartına taksitle ödeme, birden fazla kart ile ödeme, Hemen Al Sonra Öde, alışveriş kredisi ve ihtiyaç kredisi gibi alım gücünü destekleyen farklı çözümleri tek bir platform üzerinden müşterilerimize sunuyoruz ve bu çözümleri barındıran tek e-perakende şirketiyiz.''