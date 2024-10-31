İBB suya zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin, su ürünlerine yüzde 17,85'e varan zam yapıldı. 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17,64 zamla 100 liraya yükseldi.

İBB suya zam yaptı
Yayınlanma:

Hamidiye Su markasının yeni zamlı fiyat listesi, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17,64 zamla 100 liraya yükseldi.

Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17,85 zamla 132 lira oldu.

 ZAMLI TARİFE BAŞLADI

Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.

Üniversite öğrencileri dikkat: "üniBES" hayata geçiyorÜniversite öğrencileri dikkat: "üniBES" hayata geçiyorEğitim
ibb su zammı
Günün Manşetleri
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir?
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı