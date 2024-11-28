İhracat ve ithalat rakamları açıklandı! İşte güncel dış ticaret verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri kamuoyuna duyuruldu.

Son verilere göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2023'te yüzde 77,5 iken geçen ay yüzde 79,9'a yükseldi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ocak-ekim döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 216 milyar 195 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2023 döneminde yüzde 69 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,7'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan 22 milyar 55 milyon dolara çıktı. Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ekimde imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ekimde ara mallarının payı yüzde 68,2, tüketim mallarının payı yüzde 17,4 ve sermaye mallarının payı yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, ocak-ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 69,4, tüketim mallarının payı yüzde 15,6 ve sermaye mallarının payı yüzde 14,9 oldu.

İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA, İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR

Ekimde ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 795 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 562 milyon dolarla ABD, 1 milyar 294 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolarla Irak, 1 milyar 159 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ihracatta ilk sırayı 17 milyar 97 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 381 milyon dolarla ABD, 12 milyar 490 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolarla Irak ve 10 milyar 537 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Ekimde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 242 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 117 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 346 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 772 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 278 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-ekim dönemindeki ithalatta da ilk sırada 37 milyar 423 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi 35 milyar 499 milyon dolarla Rusya, 22 milyar 186 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 585 milyon dolarla İtalya, 13 milyar 526 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ü olarak hesaplandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,6

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ekimde bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 3,1 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,2 artarken ithalat yüzde 1,1 azaldı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ekimde bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'yi, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu.

Ekimde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ekimde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artarak 21 milyar 459 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,7 azalışla 27 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Ekimde dış ticaret açığı yüzde 14,5 azalarak 6 milyar 891 milyon dolardan 5 milyar 892 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2023'te yüzde 75 iken bu yılın aynı ayında yüzde 78,5'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 195 milyar 818 milyon dolar, ithalat yüzde 7,6 azalarak 262 milyar 536 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 28,8 azalarak 93 milyar 699 milyon dolardan 66 milyar 718 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2023 döneminde yüzde 67 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,6'ya yükseldi.