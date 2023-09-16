İlkokul mezunları da başvurabilecek! TTK 2 bin işçi alacak

Türkiye Taş Kömürü kurumuna, yer altında çalıştırılmak üzere 2 bin işçi alınacak. TTK'nın yaptığı açıklamada Zonguldak'ta bin 500, Bartın'da 400 ve Karabük'te 100 işçi alınacağı duyuruldu. Alınacak adaylar “Pano-ayak üretim işçiliği” pozisyonunda çalıştırılacak.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

TTK'nın yayınladığı işe alım ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

En az İlkokul mezunu olmak

Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

Zonguldak 1500 işçi alımı için Zonguldak ilinde, Bartın 400 işçi alımı için Bartın ilinde, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak

İŞ BAŞVURUSU TARİHİ VE BAŞVURU YERİ

TTK tarafından Zonguldak, Bartın ve Karabük'te istihdam edilecek adayların, iş başvuru süreci 25 Eylül 2023'te başlayacak. 5 gün sürecek işçi alım ilanı süresi içinde şartları sağlayan adaylar, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adreslerine göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

KURA YERLERİ VE ZAMANLARI

TTK'nın yayınladığı ilanda, başvuran adaylar arasından kura yoluyla işe alım yapılacağı belirtildi. Buna göre kura yeri ve saatleri şu şekilde:

Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda

13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda Bartın 400 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:14:00’ te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda

20.10.2023 tarihinde saat:14:00’ te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:16:00’ da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda

Zonguldak, Bartın, Karabük İş-Kur İl müdürlüklerinden alınarak TTK'nın internet sitesinde ilan edilecek başvuru listelerinden noter kurasıyla seçilecek asıl ve yedek adayların sayısı şu şekilde:

Zonguldak: 1500 asil 750 yedek

1500 asil 750 yedek Bartın: 400 asil 200 yedek

400 asil 200 yedek Karabük: 100 asil 50 yedek

SEÇİLENLERDEN İSTENECEK ADAYLAR

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylardan, TTK beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporları almaları istenecek. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde adayların işe alımı gerçekleşecek.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan; başvuru şartlarını taşımayan, istenen belgeleri süresi içerisinde mazeretsiz teslim etmeyen, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesine göre “yeraltı pano ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” raporunu alamayan, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağırılacak.