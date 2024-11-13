İslam Memiş'ten 2025 uyarısı: "Altın-Bitcoin savaşına hazır olun"

Memiş, "2025 itibariyle Altın-Bitcoin savaşı yeniden başlar" diyerek, "Bu yarışın kazananı, bu iki varlığa sahip olanlar olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SEÇİLMESİYLE BITCOIN ZİRVEYE ÇIKTI

Bitcoin’in fiyatı, Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımı ve kripto yanlısı bir Kongre ihtimali nedeniyle tarihi seviyelere ulaştı. İslam Memiş, "Trump seçildikten sonra kripto para yatırımcıları sevinirken, altın yatırımcıları hüzünlendi" diyerek piyasanın bu yeni dönemini değerlendirdi.

2025'TE BÜYÜK REKABETE HAZIR OLUN

Memiş, şunları söyledi:

- 2025'te Altın-Bitcoin rekabetine hazır olun. Kripto para yatırımcıları, yaklaşık 3 yıldır zararlarının telafisi için sabır gösterdi. Kazançları toparlanmış olsa da kaybedilen zamanı geri getirmek zor. Son iki haftadır altınlarını satan birçok yatırımcının kripto paralara yöneldiğini gözlemliyoruz. Global sanal işlemler bu trendi destekliyor" dedi. Ayrıca, "Peki, bu rekabetin galibi kim olacak? Akıllı yatırımcılar, ne zaman hangi varlığa yönelmesi gerektiğini iyi bilir. Trump ve Elon Musk’ın iş birliğinin piyasaları coşturacağına şüphem yok. Bitcoin’in 2025’te 100 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum.

ALTIN MI BITCOIN Mİ KAZANDIRIR?

Memiş, altın ve Bitcoin yatırımcılarının 2025’te kazançlı çıkacağını belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "2025’te Altın-Bitcoin savaşı yeniden alevlenecek. Bu dönemde, iki varlık arasında yoğun takas yaşanacak. Genç yatırımcılar Bitcoin’den vazgeçmezken, gelenekçiler altına bağlı kalacak. Bu rekabetin kazananı, bu iki varlığa sahip olanlar olacak. Kenarda bekleyip izleyenler ise kaybeden taraf olacak."