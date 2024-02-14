İstanbul'da Umre ziyareti vaadiyle dolandırıcılık şüphelisine tutuklama

Bağcılar'da internet üzerinden Umre ziyareti ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Umre ziyareti vaadiyle dolandırıcılık şüphelisine tutuklama
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Polis ekipleri, 9 Şubat'ta seyahat acentesi adı altında internette umre organizasyonu ilanı verip, başvuran vatandaşlardan toplamda 2 bin 700 dolar aldığı, ancak müştekileri umre ziyaretine götürmediği öne sürülen şüpheli H.K'yi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelinin bir kişiyi de ortaklık vaadiyle 21 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.K, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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