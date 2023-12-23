İstanbul'daki Fahiş Artışı İPA Raporunda

İstanbul Planlama Ajansı, “Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?” başlıklı raporunu yayımladı.



Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti.



Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84,14 oranında, kiralar yüzde 75,56 arttı.



Dünya genelinde kiraların 1,6, İstanbul’da 5,2 kat arttığı kaydedildi.



Rapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 961 ile Üsküdar, yüzde 954 ile Kağıthane, yüzde 889 ile Beykoz, yüzde 879 ile Başakşehir, yüzde 861 ile Küçükçekmece, yüzde 804 ile Eyüpsultan yer aldı.



Üsküdar: Yüzde 961

Kağıthane: Yüzde 954

Beykoz: Yüzde 889

Başakşehir: Yüzde 879

Küçükçekmece: Yüzde 861

Eyüpsultan: Yüzde 804