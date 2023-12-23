İstanbul'daki Fahiş Artışı İPA Raporunda
İstanbul Planlama Ajansı, kent genelinde konut fiyatlarındaki artışa ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, İstanbul’da son bir yılda konut fiyatları yüzde 84,14, kiralar yüzde 75,56 arttı. Son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler arasında Üsküdar ilk sırada yer aldı.
İstanbul Planlama Ajansı, “Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?” başlıklı raporunu yayımladı.
Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti.
Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84,14 oranında, kiralar yüzde 75,56 arttı.
Dünya genelinde kiraların 1,6, İstanbul’da 5,2 kat arttığı kaydedildi.
Rapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 961 ile Üsküdar, yüzde 954 ile Kağıthane, yüzde 889 ile Beykoz, yüzde 879 ile Başakşehir, yüzde 861 ile Küçükçekmece, yüzde 804 ile Eyüpsultan yer aldı.
Üsküdar: Yüzde 961
Kağıthane: Yüzde 954
Beykoz: Yüzde 889
Başakşehir: Yüzde 879
Küçükçekmece: Yüzde 861
Eyüpsultan: Yüzde 804