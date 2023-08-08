İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar
Döviz kurundaki dalgalanmalardan ve vergi artışlarından sonra, akıllı telefon alacak vatandaşlar fiyat/performans ürünlere yönelmeye başladı. İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, neredeyse tüm işlerimizi artık cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Günümüzde birbirinden farklı birçok marka tarafından üretilen pek çok telefon modeli bulunmaktadır. Fakat hangi telefon en iyisidir? Farklı fiyat aralıklarına göre öneri sunabileceğimiz en üst düzey akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte o telefonlar:
6.000 – 8.500 TL ARASI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR
POCO M3 PRO
POCO M3 Pro Özellikleri:
• Ekran: 6.5 inç FHD+ IPS LCD
• İşlemci: MediaTek Dimesnity 700
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj
REDMİ NOTE 10S
Redmi Note 10S Özellikleri
• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G95
• RAM: 6/8 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj
SAMSUNG GALAXY A22
Samsung Galaxy A22 Özellikleri
• Ekran: 6.4 inç HD+ Super AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G80
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj
REDMİ NOTE 11
Redmi Note 11 Özellikleri
• Ekran:6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj
POCO M5
POCO M5 Özellikleri
• Ekran: 6.58 inç FHD+ IPS LCD
• İşlemci: MediaTek Helio G99
• RAM: 4 GB RAM
• Depolama: 64 GB depolama alanı
• Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh
REDMİ NOTE 11S
Redmi Note 11S Özellikleri
• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G96
• RAM: 6/8 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 16 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj