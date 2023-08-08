İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, neredeyse tüm işlerimizi artık cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Günümüzde birbirinden farklı birçok marka tarafından üretilen pek çok telefon modeli bulunmaktadır. Fakat hangi telefon en iyisidir? Farklı fiyat aralıklarına göre öneri sunabileceğimiz en üst düzey akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte o telefonlar:

6.000 – 8.500 TL ARASI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

POCO M3 PRO

POCO M3 Pro Özellikleri:

• Ekran: 6.5 inç FHD+ IPS LCD

• İşlemci: MediaTek Dimesnity 700

• RAM: 4/6 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

REDMİ NOTE 10S

Redmi Note 10S Özellikleri

• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED

• İşlemci: MediaTek Helio G95

• RAM: 6/8 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY A22



Samsung Galaxy A22 Özellikleri

• Ekran: 6.4 inç HD+ Super AMOLED

• İşlemci: MediaTek Helio G80

• RAM: 4/6 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj

REDMİ NOTE 11



Redmi Note 11 Özellikleri

• Ekran:6.43 inç FHD+ AMOLED

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

• RAM: 4/6 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj

POCO M5

POCO M5 Özellikleri

• Ekran: 6.58 inç FHD+ IPS LCD

• İşlemci: MediaTek Helio G99

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64 GB depolama alanı

• Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh



REDMİ NOTE 11S

Redmi Note 11S Özellikleri

• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED

• İşlemci: MediaTek Helio G96

• RAM: 6/8 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 16 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj





