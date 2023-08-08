İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar

Döviz kurundaki dalgalanmalardan ve vergi artışlarından sonra, akıllı telefon alacak vatandaşlar fiyat/performans ürünlere yönelmeye başladı. İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar.

İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar
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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, neredeyse tüm işlerimizi artık cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Günümüzde birbirinden farklı birçok marka tarafından üretilen pek çok telefon modeli bulunmaktadır. Fakat hangi telefon en iyisidir? Farklı fiyat aralıklarına göre öneri sunabileceğimiz en üst düzey akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte o telefonlar:

6.000 – 8.500 TL ARASI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

POCO M3 PRO

İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 1

POCO M3 Pro Özellikleri:

• Ekran: 6.5 inç FHD+ IPS LCD
• İşlemci: MediaTek Dimesnity 700
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

REDMİ NOTE 10S

Redmi Note 10S Özellikleri

İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 2

• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G95
• RAM: 6/8 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY A22
 İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 3

Samsung Galaxy A22 Özellikleri

• Ekran: 6.4 inç HD+ Super AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G80
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj

REDMİ NOTE 11
 İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 4

Redmi Note 11 Özellikleri

İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 5

• Ekran:6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
• RAM: 4/6 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 13 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj

POCO M5İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 6

POCO M5 Özellikleri

• Ekran: 6.58 inç FHD+ IPS LCD
• İşlemci: MediaTek Helio G99
• RAM: 4 GB RAM
• Depolama: 64 GB depolama alanı
• Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh
 

REDMİ NOTE 11S

İşte 6.000 – 8.500 TL arası en iyi akıllı telefonlar - Resim : 7

Redmi Note 11S Özellikleri

• Ekran: 6.43 inç FHD+ AMOLED
• İşlemci: MediaTek Helio G96
• RAM: 6/8 GB RAM
• Depolama: 64/128 GB depolama alanı
• Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 16 MP ön kamera
• Batarya: 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj
 


 

# akıllı telefonlar
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