İşte 6.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, neredeyse tüm işlerimizi artık cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Günümüzde birbirinden farklı birçok marka tarafından üretilen pek çok telefon modeli bulunmaktadır. Fakat hangi telefon en iyisidir?6.000 TL altı en iyi akıllı telefonları listeledik. İşte o telefonlar:

OPPO A16

Oppo A16 Özellikleri

• Ekran: 6.52 inç, HD+ IPS

• İşlemci: MediaTek Helio G35

• RAM: 3 GB RAM

• Depolama: 32 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

REALME C21Y

Realme C21Y Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: Unisoc T610

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

GENERAL MOBİLE GM 23 SE

General Mobile GM 23 SE Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: MediaTek Helio G37

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64 GB depolama alanı

• Kamera: 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

SAMSUNG GALAXY A03S

Samsung Galaxy A03s Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ PLS

• İşlemci: MediaTek Helio P35

• RAM: 3/4/6 GB RAM

• Depolama: 32/64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

• Batarya: 5000 mAh

REDMİ 9T

Redmi 9T Özellikleri

• Ekran: 6.53 inç FHD+ IPS LCD

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

• RAM: 4/6 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY M13

Samsung Galaxy M13 Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç FHD+

• İşlemci: Samsung Exynos 850

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 15W hızlı şarj

POCO C40

POCO C40 Özellikleri

• Ekran: 6.71 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: JLQ JRS510

• RAM: 3 GB RAM

• Depolama: 32/64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj







