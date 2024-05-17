İzmir'de kruvaziyer turizmi buruk başladı

Kurvaziyer Turizminde sezon açıldı. Ancak İzmir'in Kordon Boyu ve tarihi Kemeraltı esnafı dertli. Çünkü gelen turistler kent merkezinde vakit geçiremiyor. Kent ekonomisine katkısı çok az. Konuyu İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ve İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile değerlendirdik. İzliyoruz.

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden İzmir’de kurvaziyer sezonu buruk başladı. Şehre geçen hafta içinde 2 kurvaziyer gemisi yanaştı ama kent merkezindeki esnafa katkısı olmadı.



İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin gemilerin kendi inisiyatifiyle geldiği bilgisini paylaştı. İzmir’de kurvaziyer turizmini organize eden bir otorite olmadığını belirtti.



Kente gelen turistin ilk ayak bastığı yer Alsancak Kordon Boyu olmasına rağmen esnaf turist yüzü görmüyor. Kordon İş Adamları Derneği Başkan Ömür Şanlı, "en az bir gün turistleri kent merkezinde ağırlamalıyız" dedi.



Diğer dertli kesim ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin planlı bir kurvaziyer turizminin kent ekonomisine ciddi katkı sunacağına dikkat çekti.



Kurvaziyer turizminin kent ekonomisini 2’ye katlayabilecek bir potansiyeli olduğuna işaret eden İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, atılması gereken adımları anlattı.



