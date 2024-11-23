İzmir'de suya zam! Yeni yıldan itibaren geçerli olacak

İzmir'de suya zam yolda. 1 Ocaktan itibaren İzmir'de su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacak! İşte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
İzmir'de suya zam! Yeni yıldan itibaren geçerli olacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İZSU'nun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında yapıldı.

ZAM YÜZDE 26!

2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı'nın görüşüldüğü birleşimde, İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı bütçe ile 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Konut aboneleri, atık su bedeli dahil olmak üzere 0-4 metreküp suya 32,31 lira, 5-10 metreküp suya 62,45 lira, 11-20 metreküp suya 79,86 lira, 21 metreküp ve üzeri suya 149,54 lira ödeyecek.

İş yeri aboneleri ise 64,61 liraya 0-4 metreküp, 124,90 liraya 5-10 metreküp, 159,74 liraya 11-20 metreküp ve 299, 08 liraya 21 metreküp su kullanacak.

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