JP Morgan'dan TL Alım Kararı

Hükümet faiz artırarak sıcak para merkezlerine tavizler verirken ABD Merkezli yatırım bankasından yeni açıklama geldi. JP Morgan, TL tahvillerde alım tavsiyesi için yüzde 35 getiri görmek istiyor.

JP Morgan'dan TL Alım Kararı
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Hükümet faizi artırdıkça sıcak para merkezleri yeni tavizler istiyor. ABD Merkezli yatırım bankası JPMorgan son dönemde yüksek getiri sağlayan uzun vadeli lira cinsi tahvillerde alım tavsiyesine geçmek için getirilerin daha da yükselmesini bekleyecek.

Yayınlana notta, "Tahvil getirileri yükselmeye devam ediyor ancak alım tavsiyesine geçmek için daha fazla düzeltme olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Stratejistler, 10 yıllık lira cinsi tahvillerin getirisi için adil değeri yüzde 35,7 civarında gördüklerini ve bu seviyeye ulaşana kadar "beklemede kalacaklarını" söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# jp morgan # Türk lirası
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