Kale Seramik halka arz olacak
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KALES) halka arzı SPK tarafından onaylandı. Şirketin halka arz büyüklüğü 2,7 milyar TL olacak. İşte KALES halka arz fiyatı!
Ak Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz sonrası, şirket payları KALES koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. SPK, Kale seramik şirketinin halka arz başvurusunu onayladı.
HALKA ARZ DETAYLARI, HALKA ARZ ŞEKLİi
• Sermaye Artırımı : 109.390.465 Lot
Fonun Kullanım Yeri
• %50 Slab-Sinterflex yatırımı.
• %15 Sürdürülebilirlik yatırımları.
• %6 Yurtdışı yatırım.
• %5 Banyo yatırımı.
• %4 Frit yatırımları.
• %20 Kredi kapaması.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.
KALES halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
KALES halka arzında payların yüzde 21,25'İhalka açık olacaktır.
KALES halka arzI ''KALES'' kodu ile borsada olacak.
KALES halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
KALES halka arzında fiyat ''25,00'' Lira olacak.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/kale-seramik-halka-arzi-onaylandi