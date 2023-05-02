Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alacak: İşte şartlar
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alacak. İşte aranan şartlar...
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli mesleklerde çalıştırılmak üzere 3 bin personel alacak. İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecek.
İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün alacağı personeller için aradığı şartlar:
|
POZİSYON ADI
|
TALEP
EDİLEN
İŞÇİ
SAYISI
|
ÖĞRENİM DURUMU
|
İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER
|
YAŞ SINIRI
|
AĞIR MAKİNE YAĞCISI
(7233.33-İş Makineleri Yağcısı)
|
80
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv, İş Makinesi
Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da İş Makineleri Bakım Onarım Kursu Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ASFALT USTA YARDIMCISI
(8342.30-Asfalt Üretim Tesisi Operatörü)
|
37
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Elektrik, Elektrik Elektronik ve Kimya Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Kızgın Yağ Kazanı
İşletmeciliği ve Ateşçi (Katı, Sıvı ve Gaz) Mesleki Eğitim Belgelerine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
AŞÇI YARDIMCISI (5120.22)
|
20
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 1 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur.
|
18-40
|
AŞÇI (5120.10)
|
75
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 2 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur.
|
18-40
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(BOYAHANE (7132.01-Otomotiv Boya Ustası))
|
14
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Boyahane (Otomotiv Boyacısı) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Boyahane (Otomotiv Boyacısı) ustalık branşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI (ÇARKHANE (7223.83-
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)))
|
10
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) ustalık branşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(DÖŞEMEHANE (7534.04-Oto Döşemecisi))
|
2
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Oto Döşemecisi Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Oto Döşemecisi ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(ELEKTRİKHANE (7412.19-Otomotiv Elektrikçisi))
|
59
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Otomotiv Elektrikçisi Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Elektrikçisi ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(7233.18- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı)
|
80
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(KAPORTAHANE (7213.10-Otomotiv Kaporta
Ustası))
|
10
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Otomotiv Kaporta Ustası Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Kaporta Ustası branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ATÖLYE USTA YARDIMCISI
(7231.32- Otomotiv Mekanikeri)
|
113
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Otomotiv Mekanikeri Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Mekanikeri ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eği m Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
BAKIM İŞÇİSİ
(9312.07- Karayolu Bakım İşçisi)
|
144
|
En Az İlkokul, En Fazla Ortaöğretim.
|
Adayların beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel bir durumu olmaması zorunludur.
|
18-35
|
BETON ASFALT SERİCİ OPERATÖR YARDIMCISI
(8342.02-Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici)
Makinesi Operatörü)
|
7
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
İş Makineleri, Otomotiv, Makine Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve G sınıfı Sürücü Belgesi (105.33 Mıcır Serici) sahibi olmak
|
18-35
|
BİNA VE MAL BAKICISI
(5414.09 - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı))
|
84
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların 5188 sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi
(Silahlı) kimlik kar na sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
BİNA VE MAL BAKICISI
(5414.11 - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız))
|
165
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların 5188 sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) kimlik kartına sahip olması zorunludur. İlanımıza Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kimlik kartına sahip olanlarda başvurabilir.
|
18-35
|
DÜZ İŞÇİ (9622.02 - Beden İşçisi (Genel))
|
631
|
En Az İlkokul, En Fazla Ortaöğretim.
|
Adayların Beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel bir durumunun olmaması zorunludur.
|
18-35
|
ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI
(3113.31-İşletme Elektrik Bakım Ustası)
|
25
|
En az Ön lisans, En Fazla Lisans.
|
Adayların Elektrik Bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü Ön lisans Programları ya da Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu olması zorunludur.
|
18-40
|
ELEKTRİK TESİSATÇISI
(7411.04 - Elektrikçi (Genel))
|
17
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Elektrik ile ilgili herhangi bir bölümden mezun olmaları ya da Elektrik Tesisatçısı, Elektrik Pano Montörü, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
ELEKTRONİK USTASI
(3114.16 - İşletme Elektronik Bakımcısı)
|
42
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik Ön lisans Bölümleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik Meslek Lisesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması zorunludur.
|
18-35
|
GREYDER OPERATÖRÜ (8342.11)
|
59
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Greyder (Ehliyet Kodu 105.07)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
(8342.07 - Ekskavatör (Kazıma ve Yükleme Operatörü))
|
18
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Ekskavatör (Ehliyet Kodu 105.04)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
(8342.20-Asfalt Plen Operatörü)
|
5
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Asfalt Plenti Operatörü Yetiştirme Kursu ve Ateşçi Kursu (Ka , Sıvı ve Gaz) Mesleki Eği m Belgesi sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
(8342.26 - Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü))
|
39
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Beko Loder (Kanal Kazıma
Makinesi) (Ehliyet Kodu 105.02)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
(8342.34 - Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü)
|
14
|
En Az İlkokul, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Yüzey Kazıma Makinesi (Ehliyet Kodu 105.01)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
(8344.01 - Yükleyici (Loder) Operatörü))
|
92
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Loder (Yükleyici) (Ehliyet Kodu 105.11)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
KALİFİYE İŞÇİ ((8182.07 – Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt))-(8182.08-Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi))
|
35
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Mesleki Eğitim Belgesi sahibi olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(3431.11–Fotoğraf ve Video Çekimcisi)
|
1
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Fotoğrafçılık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Fotoğrafçılık Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olmasının yanı sıra fotoğraf ve video çekimi konusunda deneyimli, Profesyonel fotoğraf makinası ve Photoshop programlarını kullanabilmesi gerekmektedir.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ (6113.10 - Bahçıvan)
|
31
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Tarım ile ilgili Bölümlerin herhangi birinden mezun olmaları ya da Park, Bahçe ve Koruların Bakımı mesleki eğitim belgesi sahibi olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(7111.02 – İnşaat Ustası)
|
1
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri Kursu ya da Betonarme Kalıpçısı Mesleki Eğitimi Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ (7131.08 – Boyacı ve Yüzey
Hazırlamacı / Yapı Dekorasyoncusu)
|
5
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama Kursu ya da İnşaat Boyacısı Kursu Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(7322.01–Ofset Baskı Operatörü)
|
2
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Matbaa ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Ofset Baskı Operatörü Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olmasının yanı sıra Heidelberg Speedmaster ofset baskı makinesini kullanabilmesi gerekmektedir.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(7412.20 – Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme))
|
11
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü ile ilgili herhangi bir programdan mezun olması ya da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(8142.04 – Plastik Doğramacı /PVC Doğramaİmalat ve Montajcısı)
|
1
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların PVC Doğrama Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj, PVC Doğramacı Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olmasının yanı sıra Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ
(9112.08 - Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)
|
37
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Otelcilik ve Turizm Bölümü ile ilgili herhangi bir programdan mezun olması, beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel bir durumunun olmaması ve Bilgisayar Eğitimi / İşletmenliği Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması (Ön lisans, Lisans mezunlarından istenmeyecektir) zorunludur.
|
18-35
|
KALİFİYE İŞÇİ (9622.02 - Beden İşçisi (Genel))
|
251
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel bir durumunun olmaması zorunludur.
|
18-35
|
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
|
51
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
LABORATUVAR VE UYGULAMA TESİS USTASI
(3112.39 - Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı)
|
83
|
En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların İnşaat, Kimya, Fizik, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Geoteknik, Beton Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi bölümlerin herhangi birinden mezun olmaları ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi Kursu mesleki eğitim belgesine sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
MAKİNE OPERATÖRÜ
(8342.15 - Silindir Operatörü)
|
9
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Silindir (Ehliyet Kodu 105.09)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
MAKİNE OPERATÖRÜ
(8344.02 - Forklift Operatörü)
|
3
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Forklift (Ehliyet Kodu 105.06)) ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu sahibi olması zorunludur.
|
18-40
|
Marangoz
|
7
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Marangoz Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Marangoz ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
Sıhhi Tesisatçı (7126.30 )
|
15
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisatla ilgili Mesleki Eği m Belgesine sahip olması zorunludur.
|
18-35
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8331.02 – Şoför (Yolcu Taşıma))
|
12
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve DE Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8332.05 - Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli
Madde Taşımacılığı))
|
18
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı (Akaryakıt İkmal Makinesi (ehliyet kodu 105.24)) Sürücü Belgeleri ile SRC-5 Belgesi ve Psikoteknik
Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8332.08 – Vidanjör Şoförü)
|
6
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı) (ehliyet kodu 105.48)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8332.09 – Kamyon Şoförü)
|
33
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (İş Kamyonu (Kaya-Hafriyat Kamyonu) (ehliyet kodu 105.44)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik
Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8332.13 – Arazöz Şoförü)
|
4
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı ( Arazöz (Ehliyet Kodu 105.27)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8342.01 – Yol Çizgi Makinesi Operatörü)
|
10
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (Yol Çizgi İş Makinesi (ehliyet kodu 105.71)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8342.13 – Kar Temizleme Makinesi Operatörü)
|
459
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (İş Kamyonu Karla Mücadele Aracı veya Rotatif (ehliyet kodu 105.43)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8342.14 – Kazık Çakma Makinesi Operatörü)
|
5
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı (Bariyer (Direk) Çakma İş Makinesi) (ehliyet kodu 105.56)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8342.24 – Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü)
|
10
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı (Zemin Süpürme Makinesi (ehliyet kodu 105.13)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8342.35 – Asfalt Distribütör Operatörü)
|
20
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı (İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü) (ehliyet kodu 105.45)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik
Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8343.28 – Araç Üstü Eklemli/Teleskopik
Pla orm Operatörü)
|
8
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (Manlift (ehliyet kodu 105.35)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ
(8343.30 – Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)
|
6
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G Sınıfı (İş Kamyonu (Araç Kurtarma-ÇekmeTaşıma) (ehliyet kodu 105.41)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
TRAKTÖR OPERATÖRÜ (BÜYÜK)
(8342.06 – Buldozer (Dozer) Operatörü)
|
9
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların G Sınıfı Sürücü Belgesi (Dozer (Lastik Tekerlekli) (ehliyet kodu 105.03) ya da Dozer Operatörlük, Paletli Traktör Operatörlük Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
VİNÇ OPERATÖRÜ (8343.13)
|
11
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE Sınıfı Sürücü Belgesi, G Sınıfı Sürücü Belgesi (Vinç Lastik Tekerlekli (ehliyet kodu 105.10) ya da Vinç Operatörlük Mesleki Eğitim Belgesine (105.10 kodlu ehliyeti olmayanlar için) sahip olması zorunludur.
|
18-40
|
VİNÇ OPERATÖRÜ (8343.28 – Araç Üstü
Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)
|
4
|
En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.
|
Adayların CE ve G sınıfı (Manlift (ehliyet kodu 105.35)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.
|
18-40