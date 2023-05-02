Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alacak: İşte şartlar

POZİSYON ADI TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI ÖĞRENİM DURUMU İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER YAŞ SINIRI

AĞIR MAKİNE YAĞCISI (7233.33-İş Makineleri Yağcısı) 80 En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans. Adayların Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv, İş Makinesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da İş Makineleri Bakım Onarım Kursu Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ASFALT USTA YARDIMCISI (8342.30-Asfalt Üretim Tesisi Operatörü) 37 En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans. Adayların Elektrik, Elektrik Elektronik ve Kimya Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği ve Ateşçi (Katı, Sıvı ve Gaz) Mesleki Eğitim Belgelerine sahip olması zorunludur. 18-35

AŞÇI YARDIMCISI (5120.22) 20 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 1 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur. 18-40

AŞÇI (5120.10) 75 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 2 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur. 18-40

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (BOYAHANE (7132.01-Otomotiv Boya Ustası)) 14 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Boyahane (Otomotiv Boyacısı) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Boyahane (Otomotiv Boyacısı) ustalık branşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (ÇARKHANE (7223.83- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü))) 10 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) ustalık branşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (DÖŞEMEHANE (7534.04-Oto Döşemecisi)) 2 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Oto Döşemecisi Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Oto Döşemecisi ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (ELEKTRİKHANE (7412.19-Otomotiv Elektrikçisi)) 59 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Otomotiv Elektrikçisi Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Elektrikçisi ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (7233.18- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı) 80 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (KAPORTAHANE (7213.10-Otomotiv Kaporta Ustası)) 10 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Otomotiv Kaporta Ustası Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Kaporta Ustası branşı ile ilgili Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (7231.32- Otomotiv Mekanikeri) 113 En Az İlköğretim, En Fazla Lisans. Adayların Otomotiv Mekanikeri Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Otomotiv Mekanikeri ustalık branşı ile ilgili Mesleki Eği m Belgesine sahip olması zorunludur. 18-35