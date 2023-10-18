Kardeşler Arasındaki Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Miras Ayrımı Yapılacak

Miras paylaşım süresi içerisinde kardeşler arasında miras payı değişirken bazı kardeşler ise miras alamayabilir. Miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk: Bir çocuk, miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak neden olduysa, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir. İşte detaylar...

Kardeşler Arasındaki Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Miras Ayrımı Yapılacak
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Miras paylaşımında istisnai durumlar mevcuttur. Buna örnek olarak, bir aile üyesine karşı ciddi zarar verme sonucunda, ilgili çocuk miras hakkını kaybedebilir. Bu durumda, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilir. 

Kişi, mal varlığının paylaşılmasında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu talebini resmi bir vasiyetname ile hükme bağlayabilir. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir kural vardır:

Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak zorundadır. Yani, bir miras bırakanın mirasın yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğüne sahiptir, ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak dağıtılmalıdır.

Kardeşler Arasındaki Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Miras Ayrımı Yapılacak - Resim : 1

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez. Yani, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilmesi mümkündür.

Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.

# vasiyetname
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