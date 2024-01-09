Kartla Yapılan Harcamalarda Rekor Kırıldı!

Artık alışverişler nakit ile değil kartla yapılıyor. 2023’ün son haftasında market ve alışveriş merkezindeki harcamalar 4 milyar lira artarak 41.2 milyar liraya yükseldi.

Banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı, 251.7 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı.

Kredi ve banka kartıyla yapılan ödemeler 2023 yılının genelinde ise 135 milyar liralık artış gösterdi.

2023’ün son haftasında giyim ve aksesuar için kartlı harcamalar bir buçuk milyar lira artarak 16.9 milyar liraya, gıda harcamaları için 1.5 milyar lira artarak 15.5 milyar liraya, yemek harcamaları 1 milyar liralık yükselişle 12 milyar liraya ulaştı.

Kamu ve vergi ödemeleri için kartlı harcamalar da yüzde 136’lık haftalık artışla 6 milyar liradan 14 milyar liraya çıktı.