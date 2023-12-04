Kasımda E-Ticarette Rekor Kırıldı! 500 Milyon Siparişe Ulaşıldı

Alışverişte e-ticarete yönelim arttı. E-ticarette kasımda tüm zamanların satış rekoru kırıldı. Geçen ay 300 milyar liralık işlem hacmi ve 500 milyon siparişe ulaşıldı.

Verileri Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, paylaştı.

Çevikoğlu, "Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayına kıyasla ise 4 katı aşkın bir büyüme yaşandı. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor." dedi.

Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün gelişiminin gelecek dönemde e-ihracatla birlikte olacağını, bu sebeple tüm platform ve satıcıların kendilerini e-ihracata hazır konuma getirmesi gerektiğini belirtti.