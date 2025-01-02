Kask takan motosiklet sürücülerine indirimli akaryakıt

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık ile akaryakıt istasyonları arasında yapılan protokol kapmasında, kask takan motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirimli yakıt satışına başlandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kask takan motosiklet sürücülerine indirimli akaryakıt
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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, motosiklet kazalarında yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için, kask takan motosiklet sürücülerin indirimli yakıt almaları amacıyla ilçedeki 9 akaryakıt istasyonuyla protokol imzaladı. Protokol kapsamında 3 ay sürecek yüzde 5 indirimli akaryakıt satışına başlandı.

Burhaniye Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Veli Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda projenin uygulamasını başlatan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kaskını takan motosiklet sürücülerini tebrik etti. Kask takmayan sürücüleri ise trafik ekiplerince uyarıldı.

Kaymakam Soylu, 2025 yılı için ilçenin en önemli hedeflerinden bir tanesinin motosiklet kazalarında can kayıplarının ve yaralanmalarının önüne geçmek olduğunu belirterek, bunun içinde kask kullanımını artırmak istediklerini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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