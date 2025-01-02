Trafik kazaları, olumsuz hava koşulları veya hırsızlık girişimleri gibi nedenlerle araç camlarında hasarlar meydana gelebilir. Bunun sonucunda araç sahipleri bakım ve onarım işlemleri için yüksek maliyetlerle karşılaşabilir. Kasko, araç camları için de oldukça değerli bir sigorta hizmetidir. Zira araçları güvence altına alan bu hizmette cam değişimi için de teminatlar bulunur. Kasko cam değişimine dair detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kaskoda Cam Değişimi Neleri Kapsar?

Kasko sigortası, aracınızın hasarlanması durumunda finansal kayıplarınızı minimum seviyeye indirmek açısından önemlidir. Araç camları kazalar, hırsızlık ya da doğal afetler gibi durumlarda sıklıkla zarar görebilen parçalar arasında bulunuyor. Bu noktada kasko poliçeniz bulunduğu takdirde değişim ve onarım işlemleri minimum maliyetlerle gerçekleştirilebiliyor. Peki, kaskoda cam değişim hakkından nasıl yararlanılır?

Kaskoda Cam Değişim Teminatları

Kasko sigortası aracınızda meydana gelen cam hasarlarını genellikle poliçe şartları dahilinde karşılar. Ancak bu teminatın kapsamı poliçenize ve sigorta şirketinin sunduğu hizmetlere göre farklılık gösterebilir. Örneğin bazı kasko poliçelerinde yılda bir sefer olmak üzere orijinal cam değişimi hakkı bulunur. Aracınızın hırsızlık veya hasar sonucunda ortaya çıkan cam onarım maliyetleri orijinal parçalar kullanılarak giderilebilir. Bu noktada poliçelerdeki hasarsızlık indirimi gibi durumların etkilenmesi sigorta sözleşmesine bağlıdır. Bunun için sigorta teklif alma sürecinde cam değişimi teminatlarını detaylı olarak incelemenizde fayda vardır.

Cam Değişimi Süreci Nasıl İşler?

Cam değişim süreci, aracınızdaki hasara ve poliçenizin kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle izlenen adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Hasar Tespiti:

Camdaki hasarın boyutunun belirlenmesi için hasarın fotoğraflanması ve sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. Özellikle kazalarda ya da hırsızlık gibi durumlarda polis tutanağı da gerekli olabilir.

Evrakların Hazırlanması:

Sigorta firmalarının anlaşmalı olduğu servislerden hizmet alabilmek için aşağıda sıralanan belgeler hazırlanmalıdır:

Kasko poliçesi

Sürücü belgesi

Ruhsat

Tutanak/Beyan

Bunlara ek olarak hırsızlık durumunda polis tutanağı gibi belgelerin temin edilmesi gerekir. Poliçeniz kapsamında anlaşmalı bir servisle çalışırsanız, masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır. Anlaşmasız bir serviste işlem yapılırsa, masrafı önce sizin karşılamanız gerekir. Sonrasında IBAN ve fatura bilgilerinizi sigorta şirketine ileterek geri ödeme alabilirsiniz. Kasko teklif alma sürecinde bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Trafik Sigortası Cam Teminatını Karşılar Mı?

Zorunlu trafik sigortası, temel olarak kazalarda karşı tarafa verilen zararları kapsar. Yani bu hizmet sadece kaza anında karşı tarafa verilen cam hasarlarını karşılar. Bunun için arabanızın camlarını güvence altına alabilmek için kasko sigortasına sahip olmanız önemlidir.

Trafik sigortası olası kaza durumunda karşı tarafa verilen hasarın sorumluluğuna karşı sunulan bir güvencedir. Ayrıca bu sigorta yasal olarak trafiğe çıkabilmeniz için de zorunludur.

Kasko sigortası cam değişimi gibi sık yaşanan durumları güvence altına alarak olası maddi kayıplarınızın önüne geçer ancak poliçenizin kapsamını iyi anlamak ve gereken belgeleri zamanında temin etmek bu sürecin sorunsuz yürütülmesi açısından kritik önem taşır. Bununla birlikte hasar durumunda poliçenize uygun bir şekilde hareket etmek hızlı destek alabilmek adına oldukça önemlidir.

Cam Kırılması Durumunda Hasarsızlığım Bozulur Mu?

Tamir adedine bakılmaksızın cam hasarınızın tamir edilmesi durumunda uygulanacak hasarsızlık indiriminin kademesi etkilenmemektedir. Ayrıca poliçe süresince 1 adet cam kırılması hasarı, hasarsızlık kademesini etkilememektedir. Sunroof ve cam tavanlarda meydana gelen hasarlar hariçtir.