Kent tarımı sorunu çözer mi? Uzmanlardan tarımsal eğitime vurgu

Tarımsal Üretici Temsilcileri Toplantısı'nda katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarımsal üretimle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, çoğunlukla şehirden uzak yerlerde yapılan tarımsal üretimin şehir kenarlarındaki arazilerde de yapılacağını bildirdi. Yılmaz, bu süreçte gençlerin de istihdam edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"KENT TARIMI SORUNU ÇÖZMEZ"

Peki Cumhrubaşkanlığı'nın gündeme getirdiği bu adımlar yeterli mi? Üretici ne bekliyor? Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Üyesi Musa Uzun, sistemin tarımdaki asıl sorunları çözemeyeceğini vurguladı.

- Kent tarımı, tarımdaki asıl sorunları çözemez. Hem şoför mahalli hem 2,5 lira mantığı ile tarımın ve gıda güvenliği sorunları çözülemez... Kentlilerin tarımsal üretim ve gıda konusunda görev almaları planlanıyorsa bu, tüketimin organize edilme biçimlerinde ve lojistik konusunda olması fayda sağlayacaktır.Bunu da Tüketim kooperatifleri ve birlikleri ile yapabilirler.

"TARIM ÜRETİMİ ALMIŞ GENÇLERE İHTİYAÇ VAR"

Ziraat Mühendisi Uzun, gençlerin tarımsal üretimdeki istihdamı için de tarım meslek liselerine vurgu yaptı.

- Tarımın yalnızca eğitimli gençlere değil tarım eğitimi almış gençlere ihtiyacı var. Yönlendirme yanlışları ile tarımdan koparılan kırsal alandaki gençler kentlerde iş arar iken tarım, eğitim almış gençlere ihtiyaç duyuyor... Biz her ilçede bir tarım meslek lisesi öneriyoruz. Bu liselerden yetişen gençler, destekler ve yönlendirmelerle nitelikli çiftçi olabilir. Bu şekilde sorunlar da çözülebilir.

"ÜRETİMDE DESTEK ŞART"

Uzun, bu faaliyetler kapsamında Tarım Kredi Kooperatiflerinin görev kapsamının da genişlemesi gerektiğini ifade etti.