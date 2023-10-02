Kilosu 80 Liradan Tüketiciyle Buluşacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye hasadı başladı. Çiftiçiler günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tuttu.

Kilosu 80 Liradan Tüketiciyle Buluşacak

Hem görüntüsü hem lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezi kuru fasulyenin hasadı başladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çiftçiler yaz boyu sulama ve bakımlarını yaptıkları ekinlerini günün ilk ışıklarıyla topluyor. Herhangi bir ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen kuru fasulye yiyenlerin ağzında eşsiz bir tat bırakıyor.

Köylüler traktörlerle bir araya topladıkları fasulyeleri harman makinesinden geçiriyor. Elde ettikleri ürünleri paketleyip kilosu 80 liradan tüketiciye satıyor.

Kilosu 80 Liradan Tüketiciyle Buluşacak - Resim : 1

Türkiye'nin İlk Uçak Fabrikası Yeniden Doğuyor!Türkiye'nin İlk Uçak Fabrikası Yeniden Doğuyor!Bilim ve Teknoloji
# kuru fasülye # hasat # köylü
Çok Okunanlar
Kenan Işık iyileşti mi?
Kenan Işık iyileşti mi?
Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı!
Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı!
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli
İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
Öne Çıkanlar İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı! Hükümetin "yastık altı altın" planı için bunları söyledi İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı! Hükümetin "yastık altı altın" planı için bunları söyledi Üsküdar'da Ne Nerede Yenir? Üsküdar'da Ne Nerede Yenir?