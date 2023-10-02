Kilosu 80 Liradan Tüketiciyle Buluşacak

Hem görüntüsü hem lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezi kuru fasulyenin hasadı başladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çiftçiler yaz boyu sulama ve bakımlarını yaptıkları ekinlerini günün ilk ışıklarıyla topluyor. Herhangi bir ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen kuru fasulye yiyenlerin ağzında eşsiz bir tat bırakıyor.



Köylüler traktörlerle bir araya topladıkları fasulyeleri harman makinesinden geçiriyor. Elde ettikleri ürünleri paketleyip kilosu 80 liradan tüketiciye satıyor.