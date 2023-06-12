Kiracıları sevindiren haber: Ev sahibi artık bunu yapamayacak

Son dönemde artan kira fiyatları boş ev bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşanıyordu. Ayrıca ev sahipleri, mülklerini akrabalarına ya da üçüncü şahıslara devredip kontrat yenilemeye çalışıyor. Son hamleyle birlikte ev sahipleri artık bunu yapamayacak.





İşte kirada oturanlarını ilgilendiren sürpriz gelişmenin detayları…

Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini akrabalarına ya da üçüncü şahıslara devredip kontrat yenilemeye çalışıyor. Fakat uzmanlara göre evin bir başkasına devredilmesi tahliye sebebi değil.

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Kiracıları koruma adına resmi artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak istedikleri zammı yapamayan bazı ev sahipleri, kiracıları tahliye etmek için her türlü yöntemi deniyor.

Bazı ev sahipleri evlerini birinci derece akrabalarına devrediyor. Böylece kontrat yenileme yöntemine gidiliyor. Ancak uzmanlara göre bu bir tahliye sebebi değil.





Doç. Dr. Yıldırım Keser yaptığı açıklamada, “Maliklerin kiraya veren olarak bir başkasına mülklerini satmaları mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmak için yeterli değildir” derken, “Hatta ve hatta malikin ölmesi durumunda mirasçıları kanun gereği sözleşmenin tarafı haline gelirler” ifadelerini kullandı.

Keser, yeni malikin de eski malikin de ancak kanında sayılan sınırlı sebeplerden birine dayanarak tahliye talebinde bulunabileceğini belirtti.

Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı? Keser bu soruya da şu yanıtı verdi: