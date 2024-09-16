KPMG Türkiye'nin uzman isimleri bir araya getirdiği Yönetim Danışmanlığı Birimi çalışmalarına başladı

KPMG, yurt dışındaki geniş yapılanmasını ve deneyimini Türkiye pazarına taşıyarak ülkemizin önde gelen ve derin tecrübe sahibi isimleri ile yönetim danışmanlığı alanına güçlü bir giriş yaptı. Uzun yıllardır geleneksel danışmanlık firmalarından farklı olarak şirketlerin derinlemesine analizini yaparak stratejik çözümler geliştiren KPMG, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birimini kurdu. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, ülkemizdeki işletmelere stratejik hedeflerine ulaşma veya tamamen yeniden iş stratejileri oluşturma, karmaşık sorunları çözme, yeni ürün/servis ve gelir alanları oluşturma, müşteri deneyimi mükemmelliği, performansı geliştirme, organizasyon ve işletim modelinde değişiklikler veya yeniden oluşturma gibi strateji, yönetim, işletme, operasyon çözüm ve hizmetler içeriyor.



KPMG Türkiye, KPMG'nin küresel yönetim danışmanlığı uzmanlığını, Türkiye'deki kurumsal organizasyonların köklerine nüfuz eden deneyimini ve dönüşümler çağının ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi bir metodolojiyi bir araya getirerek Yönetim Danışmanlığı Birimini hayata geçirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen danışmanlık ve teknoloji şirketlerinde üst seviye yöneticilik yapmış olan deneyimli isim Uğur Karakaya'nın liderliğinde kurulan bu yeni birim, şirketlerin sektörel zorluklarla başa çıkmalarını ve yıkıcı dönüşüm dalgalarına hazır olmalarını sağlamak amacıyla alanında üst seviye deneyime sahip uzmanların katkılarıyla oluşturuldu.



KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, KPMG Almanya Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ionnis Tsavlakidis ve KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya'nın da katıldığı bir buluşmada sektöre ve kamuoyuna tanıtılan KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Birimi, klasik danışmanlık yaklaşımlarının ötesine geçerek organizasyonların sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, geleceğin belirsizliklerine de yanıt verebilecek bir anlayışla çalışmalar yapacak. Birim, şirketlerin dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sürekli değişen iş ortamlarına uyum sağlama gibi kritik alanlarda karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN DÖNÜŞÜM YOLCULUKLARINA REHBERLİK EDECEK YENİ BİR YÖNETİM DANIŞMANLIĞI METODOLOJİSİ GELİŞTİRDİK"

Etkinlikte konuşan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, yeni birimin Türkiye'deki şirketlerin karşı karşıya olduğu dönüşüm baskılarına dikkat çekerek, “Türkiye'deki şirketler, dijitalleşme ve sektörel değişimlerin getirdiği çok boyutlu ihtiyaçlarla karşı karşıya. Bu süreç, sadece teknolojik altyapının güncellenmesini değil, aynı zamanda iş süreçlerinin ve müşteri deneyiminin yeniden yapılandırıldığı bütünsel bir bakış açısını da gerektiriyor. Bu dinamik ortamda, KPMG olarak global tecrübemiz ve yerel öngörülerimizi bir araya getirerek Türkiye'deki şirketlerin dönüşüm yolculuklarına rehberlik edecek yeni bir yönetim danışmanlığı metodolojisi geliştirdik. Bu yeni metodoloji, müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, yeni gelir fırsatları yaratmalarına ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıyacak. KPMG'nin küresel bilgi birikimini Türkiye pazarına taşıyarak, burada faaliyet gösteren şirketlere en güncel ve etkili çözümleri sunacağız. Amacımız, müşterilerimize sadece bugünün zorluklarını aşmalarında değil, aynı zamanda geleceğin fırsatlarını yakalamalarında da yol göstermek. Son yıllarda danışmanlığın her disiplininde ülkemizde faaliyet alanlarını çok doğru plan ve sağlam kaynak yapısı ile genişleten ve çok başarılı sonuçlara imza atan KPMG Türkiye, Yönetim Danışmanlığı Birimini de hayata geçirerek, artık müşterilerine uçtan uça danışmanlığın her alanı ile değer sağlamaya hızlanarak devam edecektir.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN VE DERİN TECRÜBE SAHİBİ EKİBİ İLE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ALANINDA FARK YARATACAK BİR ADIM ATIYORUZ"

KPMG Almanya Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ionnis Tsavlakidis ise KPMG'nin sadece küresel iş dünyasının dinamiklerini değil sadece yerel piyasaları da yakından takip ettiğini söyleyerek, “İçinde bulunduğumuz yeni çağın en önemli unsurları; teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşımlar. Bu yaklaşımların ortaya çıkardığı dijitalleşme ve yapay zekâ gibi çığır açıcı yeni teknolojileri, yönetimlerinde karar alma süreçlerine entegre edecek kurumlar rekabet avantajları da elde edecektir. Türkiye de dijitalleşmenin her alanında attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu alandaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ancak bu potansiyeli tam anlamı ile oraya çıkarmak için alanında uzman kişilerin rehberliğinde stratejilerin hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor. Bu nedenle Türkiye, KPMG için önemli bir ülke olarak öne çıkıyor. Biz, bu yatırımımızın Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. KPMG olarak, küresel deneyimimizi ve bilgi birikimimizi, çok önemli bir alanda daha Türkiye'deki organizasyonların hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Güçlü ekibimizle, yenilikçi teknolojinin gücünden de faydalanarak Türkiye'deki şirketlerin küresel ve yerel arenada rekabetçi kalmalarına ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmelerine destek olacağız. KPMG olarak yurt dışındaki geniş yapılanmamızı ve deneyimimizi Türkiye pazarına taşıyarak müşteri deneyimi ve servis tasarımı alanında Türkiye'nin önde gelen ve derin tecrübe sahibi ekibi ile yönetim danışmanlığı alanında fark yaratacak bir adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

"STATİ STRATEJİK PLANLAMALAR YERİNE, MÜŞTERİ DENEYİMİNE DAYALI, BÜYÜME ODAKLI VE GÜNCEL TEKNOLOJİ BİLEŞENLERİYLE BÜTÜN RESMİ TAMAMLAYABİLEN YETKİN VE UZMAN BİR EKİP OLUŞTURDUK"

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya da yeni birimin sunduğu hizmetlerin, şirketlerin tüm operasyonel alanlarında köklü ve sürdürülebilir değişimler yapabilmeleri için tasarlandığını belirterek şunları söyledi: “KPMG yıllardır geleneksel danışmanlık firmalarından farklı olarak şirketlerin derinlemesine ve farklı yaklaşımlarla analizini yaparak stratejik çözümler geliştirmiştir. Yeni birimimiz de bu tecrübenin sonucu olarak doğru sorular ve sektörel olarak da özelleşmiş bilgilerle sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda onların çözümü için operasyonel düzeyde de destek sağlayacak. Bunun için statik stratejik planlamalar yerine, müşteri deneyimine dayalı, büyüme odaklı ve güncel teknoloji bileşenleriyle bütün resmi tamamlayabilen ve müşteri büyümesi ile dönüşüm çalışmalarını başarıyla gerçekleştiren alanında oldukça yetkin ve uzman bir ekip oluşturduk. Her biri birbirinden kıymetli uzmanların yer aldığı danışman kadromuz, müşteri ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru çözümlerle karşılayarak pazarda fark yaratmalarına yardımcı olacak. Bu birim, yönetim danışmanlığı hizmetlerini sunarken yönetim kurulu, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve iş birimleri sorumlularına kadar geniş bir yelpazede karar alıcılarla çok yakın çalışacak. Küresel ve yerel araştırmalardan elde ettiğimiz verilerle şekillendirdiğimiz birimimiz aynı zamanda şirketlerin inovasyon kapasitelerini artırarak pazarda farklılaşmalarına, müşteri deneyimlerini mükemmelleştirerek sadakati artırmalarına ve yeni gelir alanları oluşturmalarına da imkân tanıyacak. Hizmetlerimiz, müşterilerimizin en karmaşık sorunlarını çözmelerine yardımcı olmakla kalmayacak, onların stratejik hedeflerine ulaşmalarını ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini de sağlayacak.”

ŞİRKETLERİN EN DOĞRU KARARLARI VERMELERİNE YARDIMCI OLACAK HİZMETLER SUNULACAK

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, işletmelere stratejik hedeflerine ulaşma veya tamamen yeniden iş stratejileri oluşturma, karmaşık sorunları çözme, yeni ürün/servis ve gelir alanları oluşturma, müşteri deneyimi mükemmelliği, performansı geliştirme, organizasyon ve işletim modelinde değişiklikler veya yeniden oluşturma gibi strateji, yönetim, işletme, operasyon çözüm ve hizmetler içeriyor. Sunulan tüm hizmetler genellikle iş stratejisi ile birlikte yeni ürün ve servisler, satış ve pazarlama, stratejik büyüme gibi anahtar alanlara odaklanıyor. Bunları özellikle gelişen yeni teknoloji alanlarını da kapsayacak şekilde holistik bir bakış açısıyla müşterilerine sunmayı hedefliyor. KPMG Yönetim Danışmanlığı; müşteri deneyimi, büyüme, yeni servis ve ürün tasarlanması, operasyonel kusursuzluk, verim gibi iş alan ve odaklarına tam olarak hizmet etmeyen ve uyumlu olmayan teknolojik bileşenler kurmanın fayda sağlamayacağını ve teknolojinin işletmeler için doğru iş hedefine ve gereksinimlerine göre tasarlandığında fayda sağlayacağını ilke olarak benimsiyor. Bu bağlamda yeni yaklaşım ve metodolojisi ile işletmelerin kendi pazarlarında daha rekabetçi, kârlı ve sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olmak, çözümler, deneyimler sunmak yeni birimin temel hedeflerinden biri olacak. KPMG Yönetim Danışmanlığı bu kapsamda şu üç temel yetkinliği uzman ekibinin hazırladığı denenmiş metodoloji ile müşterilerine sunacak:

1. Müşteri Deneyimi Mükemmelliği (Customer Experience Excellence - CXE)

2. Dijital Teslimat ve Operasyonel Mükemmellik (Digital Delivery & Operational Excellence - DDOE)

3. Organizasyonel Mükemmellik (Organizational Excellence - OE)

Bu yetkinlik alanlarını başarısı kanıtlanmış bir yöntem ve plan içerisinde müşterilerine sunarak mümkün olan en kısa sürede Minimum Uygulanabilir Ürün (Minimum Viable Product - MVP) hazırlanmasını ve Minimum Uygulanabilir İş (Minimum Viable Business - MVB) kurmalarını sağlamak temel amaçlardan birisi olduğundan yeni birim bu konuda ülkemizdeki en tecrübeli ekibi de bünyesine kattı.



Ayrıca KPMG Yönetim danışmanları, şirket üst yönetimi ve yöneticileri ile yakın iş birliği içinde çalışarak belirtilen alanlarda pazar araştırması yapacak, iyileştirme ve farklı iş alanları fırsatlarını belirleyecek, büyüme ve verimliliği artıracak yeni ürün ve servisleri tanımlayacak ve bu paralelde iş ve süreç analizleri yaparak bunlara bağlı şirket departmanlarında değişikliklerin çıkarılmasına, yeni yapıların modellenmesine ve uygulanmasına yardımcı olacaklar.

(Soldan sağa): KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya ile KPMG Almanya Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ionnis Tsavlakidis.