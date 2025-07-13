Kredi kartı borcu olanlara 48 ay vade kolaylığı: Kimler faydalanacak?

Artan geçim sıkıntısı ve düşük maaş artışları nedeniyle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşa yapılandırma imkânı geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yılbaşından bu yana 100 milyar liradan 184 milyar liraya yükselen batık borçlar için yeni bir yapılandırma adımı attı.

Buna göre; kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 3.11 faiz oranıyla, 48 ay vadeli olarak yapılandırılabilecek.

Yapılandırmadan, dönem borcunu ödeyemeyen kart kullanıcıları ile anapara veya faiz ödemesi geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek. Ayrıca daha önce yapılandırma hakkını kullanan borçlular da bu yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

BDDK kararına göre, yapılandırma için 3 ay içinde bankalara başvuru yapılması gerekiyor.