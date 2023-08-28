Kredi notunuzu bu yöntemlerle yükseltebilirsiniz

Yatırımlarınıza başvurduğunuzda ilk tercihiniz genellikle finansman yöntemlerinden olur. Finansman kullanabilmek için ise yüksek bir kredi notuna sahip olmanız gerekmektedir. Kredi notunuz zaman içinde değişebilir; bu not, finansal kuruluşlar nezdindeki prestijinizin bir yansıması olarak kabul edilir.

KREDİ NOTUNUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kredi notu genellikle beş farklı risk grubuna ayrılır. Her bir risk grubu belli puan aralıklarına sahip olsa da farklılık gösterebilir.

• 1 - 699 puan arası: En riskli gruptur. Bu grupta yer almanız halinde finansman başvurularınız reddedilir.

700-1099 puan arası: Orta riskli grubu ifade eder. Bu grupta yer alıyorsanız başvurularınızın reddedilme olasılığı yüksektir.

• 1100-1499 puan arası: Az riskli olarak nitelendirilen bu gruba dahilseniz gelirlerinize odaklı incelenen başvurunuzun kabul edilme olasılığı bulunmaktadır.

• 1500-1699 puan arası: İyi olarak nitelendirilen bu gruba ait bireylerin başvuruları yüksek ihtimalle kabul edilir.

• 1700-1900 puan arası: Çok iyi olarak ifade edilen bu gruba dahilseniz başka nedenlerden kaynaklı pürüzler çıkmaması durumunda başvurularınızın onaylanabileceğini düşünebilirsiniz.

KREDİ NOTUNUZU NASIL YÜKSELTEBİLİRSİNİZ?

• Kredi kartı limitinizi makul seviyede tutun

• Ödemelerinizi zamanında yapın

• Finansman sayınızı belli bir limitte tutun

• Size en uygun finansmana başvurun

• Bankalardan hizmet almaktan çekinmeyin

• Faturalarınızı düzenli şekilde ödeyin

• Gelir gider dengenizi koruyun