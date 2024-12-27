Kredi ve banka kartı kullananlar dikkat: 31 Aralık'ta silinecek...

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar 31 Aralık gecesi sıfırlanıyor.



Tüketici dernekleri, söz konusu puanların kullanımına yönelik son tarih uyarısında bulundu.



Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, puanların tek taraflı silinmesinin hukuka aykırı olduğunu kaydetti.



İbrahim Güllü, tüketicinin 10 yıl boyunca hak ettiği puanları kullanabileceğine dikkat çekti.

- Puanlar silinecek diye yapılan ihbarlarla puanların silinmesi geçerli değildir. Tüketici o kampanyaya girerken belli bir tarihe kadar kullanılmazsa hakların silinecektir şeklinde bildirilmemişse ve makul bir süre öncesinden de bildirim yapılmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırıdır.