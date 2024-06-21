Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesaisi 'kripto' piyasasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin olacak. Düzenlemenin en önemli hedefi; kripto para piyasasında şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak. Bu kapsamda kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar getirilecek.

Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Editör: Mert Sagit
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurban Bayramı sonrasında önemli kanun tekliflerini gündemine alacak.

O tekliflerin başında; kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi geliyor.

SPK'YA GENİŞ YETKİ VERİLECEK

Düzenlemeyle, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek.

Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzenlenecek.

Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

Düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezaları da belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

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# Kripto para # tbmm
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