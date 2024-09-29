Kripto para platformları izin alacak

Türkiye'de kripto para piyasalarını düzenleyen "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunla kripto piyasalarını düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna verilirken, bu alanda hizmet sunacak platformların da kuruldan faaliyet izni alması gerekiyor.

Düzenlemeyle, Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınırken, söz konusu süre 2 Ekim'de dolacak.

Şimdiye kadar 80 kurum, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu. Başvurmayan kurumlar, bazı hizmetlerini bu tarihten itibaren sonlandırmak zorunda kalacak.