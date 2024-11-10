Kripto sahipleri büyük tehlikede: Fidye için kaçırıldı

WonderFi CEO'su Dean Skurka çarşamba günü sabah saatlerinde Toronto’nun merkezinde kimliği belirsiz şüphelilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. CBC’nin haberine göre; şüpheliler fidye talebinde bulundu. Skurka elektronik olarak ödenen 1 milyon Kanada doları karşılığında serbest bırakıldı.

Skurka, CBC Toronto'ya gönderdiği bir e-postada çarşamba günü bir “olaya” karıştıktan sonra güvende olduğunu doğruladı. Skurka, “WonderFi'nin tüm çalışanlarının güvenliği ve emniyeti her şeyden önemlidir” dedi ve ekledi: “Müşteri fonları ve verileri güvende ve bu olaydan etkilenmedi.

Bitcoin rekor seviyeye çıkınca...

Yüksek profilli kaçırma olayı, halka açık şirketin üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladığı ve şirketin gelirinin geçen yıla göre yüzde 153 arttığını gösterdiği gün meydana geldi.

Olay aynı zamanda, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı’na yeniden seçilmeyi garantilemesiyle salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 76 bin dolara ulaşan Bitcoin fiyatındaki artışla aynı zamana denk geldi.

WonderFi, Kanada'daki regülasyonlarla uyumlu en büyük kripto ticaret platformud. WonderFi; BitBuy, Coinsquare, SmartPay ve Tetra gibi kripto markalarını bünyesinde bulunduruyor.

Kripto sahipleri tehlikede

Olay, dijital varlıkların fiyatı arttıkça hızlı ve takip edilemez ödemeler peşinde olan suçluların kripto sahiplerini ve yöneticilerini hedef aldığı rahatsız edici bir eğilimin parçası.

Güvenlik uzmanı Jameson Lopp, CBC'ye yaptığı açıklamada, bunun Bitcoin çalmak için kripto sahiplerine karşı fiziksel şiddet uygulayan suçluların 171’inci hadisesi olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta altı Taylandlı polis memuru ve bir sivil, bir kripto kaçırma ve gasp çetesi kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklandı. Çete 0 milyon dolar talep ettikten sonra bir Çin vatandaşından 166 bin 710 dolar çalmıştı.

Temmuz ayında, Ukrayna'nın Kiev kentinde 29 yaşındaki bir yabancıyı kaçırıp öldürdükten sonra kurbanın kripto cüzdanından 200 bin dolar değerinde olan üç Bitcoin çalan dört kişi tutuklanmıştı.