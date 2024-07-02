Kripto varlık düzenlemesi yürürlülükte

İzin almaksızın faaliyet yürütenlere para ve hapis cezası verilecek.

Kripto varlık düzenlenmesine dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni düzenlemeye göre kripto varlık alanında faaliyet yapmak isteyenlerin Sermaye Piyasası Kurulundan izin almaları zorunlu olacak.



İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek



Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i SPK, yüzde 1'i de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek



Kanunla birlikte yurt dışı merkezli, ülkede hizmet sunmayan ve lisansı olmayan platformlar için işlem uygulanmayacak.



Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, SPK tarafından ilan edilen listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.