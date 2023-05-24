Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar
Malatya İnönü Üniversitesi, çeşitli mesleklere mensup 529 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte İnönü Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımında aradığı şartlar...
İnönü Üniversitesi, 529 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında alınacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı sınav veya mülakat yapılmadan işe alınacak.
İnönü Üniversitesi'nin aradığı şartlar şu şekilde:
KAYNAK: https://kamuilan.sbb.gov.tr/