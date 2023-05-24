Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar

Malatya İnönü Üniversitesi, çeşitli mesleklere mensup 529 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte İnönü Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımında aradığı şartlar...

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar

İnönü Üniversitesi, 529 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında alınacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı sınav veya mülakat yapılmadan işe alınacak.

İnönü Üniversitesi'nin aradığı şartlar şu şekilde:

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 1

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 2

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 3

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 4

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 5

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 6

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 7

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 8

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 9

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 529 sözleşmeli personel alınacak: İşte aranan şartlar - Resim : 10

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KAYNAK: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

# Malatya İnönü Üniversitesi # sözleşmeli personel
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