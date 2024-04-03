Mart ayı enflasyonu açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak belirlendi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın mart ayına göre yüzde 68,5 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 oldu.

Bakan Şimşek: "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda martta geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."