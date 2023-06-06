Mayıs ayı enflasyonu açıklandı: Emekli ve memur için 5 aylık zam oranı netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildirilmişti. Tüm bu gelişmelerle açıklanan TÜFE verisi Mayıs’ta aylık yüzde 0,04 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece 17 ayın en düşük enflasyonu görüldü. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor. Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN ARTIŞ

• Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı

• Refah payı

• Memura kira yardımı

• En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

• Maaşlara ince ayar

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN REFAH PAYI VERİLECEK

• En düşük emekli maaşı yükselecek

• 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı

• Refah payı

Emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Burada en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL, MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 670 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek.

7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde bir öncesi 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur maaşları da yılda 2 kez Ocak-Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor.

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 22-25 civarında olacak.

Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşına uygulanacak yüzde 85,69 oranındaki artış, memur emeklisine de uygulanınca 14 bin 671 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/fotohaber/ekonomi/emekli-memur-zammi-son-dakika-5-aylik-zam-orani-belli-oluyor-enflasyon-farki-ve-ek-zam-ne-kadar-olacak