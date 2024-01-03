Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak belirlendi. İşte memur, memur emeklisi, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin 2024 yılı maaşları...
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yıllık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK'e göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak belirlendi.
İşçi ve BAĞ-KUR emeklisinin aylığı ise 2024'te yüzde 37,57 oranında artacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuzda işçi emekli aylıklarında düşük zammın telafi edileceği açıklamıştı. Uzmanlar o açıklamayı hatırlattı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi