Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yıllık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK'e göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak belirlendi.



İşçi ve BAĞ-KUR emeklisinin aylığı ise 2024'te yüzde 37,57 oranında artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuzda işçi emekli aylıklarında düşük zammın telafi edileceği açıklamıştı. Uzmanlar o açıklamayı hatırlattı.



