Memur Ve Emekliye Çifte Zam Mı? İşte 2024 Maaşları...

Üretim hacmine değer katmayan dış kaynaklı sermayeye yelken açan hükümet, kısa ve uzun vadede ekonomide beklenen iyileştirmeyi sunamıyor. Planlı üretim, yatırım, tasarruf ve istihdam politikasını yeterince benimsemeyen AK Parti iktidarına yönelik toplum kesimlerindeki tepki ise büyüyor.

Çoğu emekli, konut kiralarını dahi karşılamayan bir maaş miktarıyla adeta yoksulluğa terk ediliyor. Memurlar içinse durum değişmiyor. Kadro bekleyenlerin yanı sıra özellikle büyükşehirlerde çalışmak zorunda olan memurlar yükselen enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda.

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, memur ve emekli zammı için gözler 3 Ocak'ta...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımlayacağı veriler ışığında emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da kesinlik kazanacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde kök aylıkları üzerinden yapılan artışlardan dolayı mağduriyet yaşayan emekliler için de yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

Peki 2024 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Gözler TÜİK Raporunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

Maaş Zamlarına 3 Düzenleme

Ocak 2024'ün ilk yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek Memur ve memur emeklisi için maaş artışları

Tüm bunların yanında refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Merkez Bankası Verileri Paylaştı

Merkez Bankası 2023 yılının son anketini paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Maaşlara Ne Kadar Zam Yapılacak?

Tüm bu rakamlara göre;

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 38,08

Hesaplanan memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Hesaplanan memur zammı: Yüzde 49,80 oldu.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

En düşük emekli maaşı artışı için de TBMM düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor. En düşük emekli maaşı için 10 bin ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

Memur Zammı Ne Kadar Olacak?

Yüzde 65,39'luk son enflasyon tahminine göre hesap yapacak olursak, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 30,26 olması bekleniyor. Bu rakam yüzde 15'lik toplu sözleşme zam oranı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,80 rakamı gözü çarpıyor. Yani herşey beklentilere göre ilerlerse memur zammı Ocak ayında yüzde 49,80 olacak.

Merkez Bankası'nın Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, memur maaşları, emekli memur maaşları ve SED ödemeleri tabloları netleşti:

ÖĞRETMEN 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4: Temmuz Dönemi: 20.941, 5 Aylık: 30.364, 6 Aylık: 31.370

BASKOMİSER 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

POLİS MEMURU 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

BAŞKOMİSER 1/3: Temmuz Dönemi: 32.613, 5 Aylık: 47.289, 6 Aylık: 48.854

POLİS MEMURU 8/1: Temmuz Dönemi: 29.512, 5 Aylık: 42.792, 6 Aylık: 44.209

UZMAN DOKTOR 1/4: Temmuz Dönemi: 37.162, 5 Aylık: 53.885, 6 Aylık: 55.669

HEMŞİRE (Üni. Mezunu) 5/1: Temmuz Dönemi: 26.428, 5 Aylık: 38.321, 6 Aylık: 39.589

MÜHENDİS 1/4: Temmuz Dönemi: 33.109, 5 Aylık: 48.008, 6 Aylık: 49.597

TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1: Temmuz Dönemi: 23.525, 5 Aylık: 34.111, 6 Aylık: 35.240

PROFESÖR 1/4: Temmuz Dönemi: 48.111, 5 Aylık: 69.761, 6 Aylık: 72.070

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: Temmuz Dönemi: 31.750, 5 Aylık: 46.038, 6 Aylık: 47.562

VAİZ 1/4: Temmuz Dönemi: 27.608, 5 Aylık: 40.032, 6 Aylık: 41.357

AVUKAT 1/4: Temmuz Dönemi: 31.549, 5 Aylık: 45.746, 6 Aylık: 47.260

İşte Yeni Memur Emeklisi Maaşları

MÜSTEŞAR 1/1: Temmuz Dönemi: 35.911, 5 Aylık (%4,5): 52.071, 6 Aylık (%49,80): 53.795

GENEL MÜDÜR 1/1: Temmuz Dönemi: 31.784, 5 Aylık: 46.087, 6 Aylık: 47.612

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4: Temmuz Dönemi: 12.473, 5 Aylık: 18.086, 6 Aylık: 18.685

MEMUR (LİSANS) 4/1: Temmuz Dönemi: 9.765, 5 Aylık: 14.159, 6 Aylık: 14.628

ÖĞRETMEN 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4: Temmuz Dönemi: 20.941, 5 Aylık: 30.364, 6 Aylık: 31.370

BASKOMİSER 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

POLİS MEMURU 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

MÜHENDİS 1/4: Temmuz Dönemi: 14.810, 5 Aylık: 21.475, 6 Aylık: 22.185

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4: Temmuz Dönemi: 10.633, 5 Aylık: 15.418, 6 Aylık: 15.928

PRATİSYEN HEKİM 1/4: Temmuz Dönemi: 21.860, 5 Aylık: 31.697, 6 Aylık: 32.746

PROFESÖR 1/4: Temmuz Dönemi: 25.678, 5 Aylık: 37.233, 6 Aylık: 38.466

İMAM HATİP: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

AVUKAT 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157