Memur zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
- 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız.
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