Merkez Bankası 818,2 milyar lira zarar etti

Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Bilançoda, Merkez Bankası'nın 818,2 milyar liralık zararı dikkati çekti.

Bankanın 2023 yılında zararı 818,2 milyar lira olurken, aktifleri 6,92 trilyon lira olarak kaydedildi.

Zararın büyük bölümünün kur korumalı mevduat fark ödemelerinden kaynaklandığı belirtildi. Bir diğer etken ise taşınan açık döviz pozisyonları oldu.

Merkez Bankası 2021 yılında 57,5 milyar lira, 2022 yılında 72 milyar lira kâr açıklamıştı.

Bankanın açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan Salı günü Ankara'da yapılacak.