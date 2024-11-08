Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücret ile ilgili konuştu. "Şöyle olmalıdır" gibi bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını dile getiren Karahan, "Bir kurul var. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi, resmi ya da gayriresmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın son Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin tespitine ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Fatih Karahan, yabancı ve yerli yatırımcılarla görüştüklerinde de iddia edildiği gibi kapalı kapılar ardında farklı şeyler söylemediklerini bildirdi.

Fatih Karahan, konuyla ilgili açıklamalarında, "Bunu net bir şekilde yalanlamak istiyorum. Bu konuda bizim normatif 'Şöyle olmalıdır' gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, doğru da olmaz. Neden? Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi, resmi ya da gayriresmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte raporumuzda enflasyon tahmini vermek durumundayız, hedefleme yapıyoruz. Dolayısıyla ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. Varsayımlarımızı yaparken de yetkili mercilerin yaptıkları açıklamalar üzerinden farklı senaryolar oluşturuyoruz." dedi.

Fatih Karahan, yüksek enflasyon ortamında ücretlerin reel olarak eridiğine dikkati çekerek, yapmaları gerekenin enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, bu konuda kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.

Enflasyonun net şekilde düştüğünde alım gücünün arttığına işaret eden Fatih Karahan, refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından daha düzgün paylaşıldığını dile getirdi.

Yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladıYıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
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