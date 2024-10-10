Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 4 Ekim itibarıyla 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 92 milyar 762 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde altın rezervleri de 13 milyon dolar düşüşle 63 milyar 566 milyon dolardan, 63 milyar 553 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 157 milyar 390 milyon dolardan, 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.