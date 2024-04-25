Merkez Bankası'ndan TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz ile ilgili yeni karar

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı ile ilgili yeni bir karar aldı. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla söz konusu faiz oranı yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz ile ilgili yeni karar
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz ile ilgili yeni bir karar aldı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan duyuru yapıldı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

Merkez Bankası, 5 Şubat’taki basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını belirtmişti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Faiz oranının sabit bırakıldığı duyurulduMerkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Faiz oranının sabit bırakıldığı duyurulduEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Türk lirası # Kur korumalı mevduat # son dakika
Çok Okunanlar
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı!
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?
Öne Çıkanlar Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert Erdoğan tepkisi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert Erdoğan tepkisi Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin! Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!