Merkez Bankası'nın 500 puanlık faiz arttırımı ne anlama geliyor?

Yabancı bankaların talepleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında karşılık buldu. Enflasyonun düşüşünü faiz artışında gören AK Parti hükümeti ekonomiyi çıkmaza sürüklüyor. Seçimden sonra artırılacağı tahmin edilen faiz beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarıldı.

"Hatta bu yetmedi geç pencere faizini de artı eksi 3 puan artırıma yetkisi getirdi kendisne Mekez Bankası. Bu da bir likideite krizinin her an gerçekleşebileceğini gösteriyor."

Merkez Bankası artış gerekçesi olarak enflasyonun öngörülenden yüksek geldiğine işaret etti. Uzmanlar ise hükümetin yanlış teşhis yaptığına dikkat çekiyor.

"Sürekli likiditeyi azaltma ihtiyacı doğuyor. Likidite azaldıkça da o faize baskı yapıyor. Bankalar da eğer kapatamazsa pozisyonlarını bu yüksek faizden artı 3 puanlık limitten borçlanmaya gidecekler gibi görünüyor."

Merkez Bankası, enflasyonda bozulma olması halinde yeni faiz artışına açık kapı bıraktı. Faiz koridoru da "artı eksi 300 baz puan" ile genişletildi.

"Bu likidite kısma olayları 1994 ve 2000 yılındaki krizlerde de başımıza gelmişti ve gecelik faizler bir anda 3 bin-5 binleri bulmuştu."

Faiz artışlarına rağmen enflasyonun seçimden sonra da belendiği hızda düşmeyece değerlendiriliyor.

"Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelebilir ama eksi 65 bin dolar açığının kapanacağını beklemiyorum. Enflasyonun yükselişi Hazirana kadar devam."