Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! İşte Merkez Bankası'nın faiz oranı ile ilgili aldığı karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yılın ilk toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında düzenlendi. Ekonomi piyasalarının merakla beklediği toplantının ardından gözler Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamayla faiz oranı ile ilgili karar açıklandı.

Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz oranını artırdı mı? Merkez Bankası faiz oranını düşürdü mü? Merkez Bankası faiz oranını sabit mi bıraktı?

FAİZ ORANI 8 KEZ ÜST ÜSTE SABİT BIRAKILMIŞTI

2023'te yapılan genel seçimlerin ardından, yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, yüzde 35’ten yüzde 40'a, yüzde 40'tan yüzde 42,5'a, yüzde 42,5'tan yüzde 45'e yükseltilmiş ve 2024 yılının şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda yüzde 45 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

21 Mart tarihinde yapılan toplantıda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

25 Nisan, 23 Mayıs, 27 Haziran, 23 Temmuz, 20 Ağustos, 19 Eylül, 17 Ekim ve 21 Kasım'da yapılan toplantılarda ise faiz oranında değişikliğe gidilmemesine karar verilmiş ve faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

FAİZ ORANI 22 AY SONRA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 26 Aralık'ta gerçekleştirdiği 2025 yılından önceki son toplantıda ise 22 ay sonra faiz oranını düşürme kararı almıştı.

Söz konusu toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti.

FAİZ ORANI BİR KEZ DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Başkan Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 2025 yılının ilk toplantısında 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."