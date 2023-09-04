Metal işçilerinin zam pazarlığı başlıyor! Türk Metal Sendikası taleplerini açıkladı

Metal işçileri için zam pazarlığı başlıyor. Özel sektörün en büyük sözleşmesi için geri sayım başladı. Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri Sendikası MESS arasındaki görüşmeler eylül ayında yapılacak.

Grup Toplu İş Sözleşmesi 196 işverene bağlı 400’ün üzerinde işyerini kapsayacak. Sözleşme Türk Metal üyesi 145 bin 33 işçiyi ilgilendiriyor.

Sözleşme ayrıca Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsayacak.

TÜRK METAL SENDİKASI TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Peki, 2023-2025 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesinde Türk Metal Sendikası işçiler adına hangi talepleri masaya getirecek?

Sendika, ilk olarak saatlik ücreti 65 liranın altında olan üyelerinin saatlik ücretinin 65 liraya çekilmesini istedi. Bu talebin oransal yüzde getirisi ise yüzde 2,23.

Daha sonra, tüm saat ücretlerine sözleşmenin ilk altı aylık dönemi için yüzde 80 zam talep edildi. 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde de 3 lira artış istendi. Bunun yüzde getirisi de yüzde 29,14.

Sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 150 artış masada olacak. Sendikanın bu talebinin getirisi ise yüzde 7,68 olacak. Böylece Türk Metal Sendikası'nın tüm bu talepleri sözleşmenin ilk altı ayı için toplam yüzde 119,05.

Sözleşmenin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede ise avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 bin lira ödemede istendi.

Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemi için ise açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan artış talep edildi.

Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış verilmesi talepler arasında yer aldı.

PERVUL KAVLAK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Taleplere ilişkin sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak yazılı bir açıklama yaptı. Krizin faturasının işçiye kesilmesine tepki gösterdi.