Pamuk üreticileri tedirgin! Alım fiyatının en az 25 lira olmasını istiyorlar

Pamuk hasat zamanı yaklaşırken üretici, Mısır'a verilen taban fiyat sonrası tedirginliğe düştü. Ulusal Kanal üreticiye mikrofon uzattı. Üreticiler, artan girdi maliyetleri sebebiyle pamuk taban fiyatının en az 25 Lira olmasını talep ediyor..

Pamuk üreticileri tedirgin! Alım fiyatının en az 25 lira olmasını istiyorlar
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Mısır'da kilo başına verilen 30 kuruşluk taban fiyatı artışı, pamukçuyu kara kara düşündürmeye başladı.

Ulusal Kanal'a konuşan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Mısır taban fiyatının çiftçiyi zora soktuğunu belirtti.

Tanyeri, pamuk taban fiyatı 25 lira olarak belirlenirse Üreticinin zor düşmemesi adına Devlet prim paylarının en az 5 Lira olması gerektiğini söyledi.

Tanyeri, son olarak dünyadaki pamuk fiyatları ile Türkiye’deki fiyatlar arasındaki farkın hızla açıldığını belirterek kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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