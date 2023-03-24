105 personel alınacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sözlü sınav sonucuna göre 105 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

105 personel alınacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 80, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

Başvurular 24 Mart - 24 Nisan'da "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara'daki merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında görev yapacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere MSB'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Türk Silahlı Kuvvetleri # Milli Savunma Bakanlığı
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