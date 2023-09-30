Niğde'de Lahana Hasadı Başladı! İşçinin Yüzü Gülüyor

Başta Kaynarca köyü olmak üzere 25 köy ve kasabada 20 bin dekar alanda 1500 üreticinin geçim kaynağı olan lahana üreticisi, bu sene verim ve fiyatlardan memnun. 20 bin dekar alanda devam eden beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, lahananın Niğde üreticilerinin ekonomisine ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Niğde'de Lahana Hasadı Başladı!

Asım Baş, "Yaklaşık 20 bin dekarlık bir sahada 135 bin ton üretimimiz var. Lahana ilimizde üreticilerimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ürün. Beyaz lahanada birinci olduğumuz dönemler de oluyor. Kaynarca başta olmak üzere 25 köy ve kasabamızda 1500 üreticimizin geçim kaynağı" dedi.

Lahanada iç pazarın yeterli olduğunu ifade eden Baş; ihracata gerek kalmadığını, lahana üreticisinin hem verim hem de fiyat açısından bu sene memnun olduğunu söyledi. Baş; "İhracata çok fazla gerek kalmıyor. Pazar sıkıntımız yok. Fiyat sıkıntılarının olduğu dönemlerde ihracatı alternatif bir pazar olarak kullanıyoruz. Geçen sene Balkanlar başta olmak üzere 4 farklı ülkeye lahana ihracatı yaptık" ifadelerine yer verdi.



Kaynarca Köyü Muhtarı ve lahana üreticisi Ferit Başer ise "Lahana hasadımız başladı. Yerli tohumdan üretim yapıyoruz ve içtiğimiz sudan sulama yapıyoruz. Lahana bu sene 20 ile 30 TL arasında gidiyor ve bu sene memnunuz" dedi.