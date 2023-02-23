Nükleer Düzenleme Kurulu'na yeni başkan

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı. Buna göre Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı Zafer Demircan oldu.

Nükleer Düzenleme Kurulu'na yeni başkan
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Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zafer Demircan, tekrar Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nükleer Düzenleme Kurumu
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