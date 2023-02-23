Nükleer Düzenleme Kurulu'na yeni başkan
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı. Buna göre Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı Zafer Demircan oldu.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zafer Demircan, tekrar Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.
Kaynak: Anadolu AjansıBilgin'den 'nakdi ücret desteği' açıklaması Depremzedelere kısa çalışma ödeneği verilecek O bölgede tarım kredi ödemeleri ertelendi O hizmetler ücretsiz olacak