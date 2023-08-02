O ilde de ekmeğe zam geldi! İşte yeni ekmek fiyatı

Hayat pahalılığı ekmeğe de yansıdı. Pek çok ilde ekmek fiyatları artış gösterdi. O illerin sonuncusu Hakkari oldu. Hakkari'de ekmem 7 TL'ye yükseldi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda, 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanması kararı alındı.

Zamlı fiyatın HESOB tarafından yarından itibaren kent genelinde uygulanacağı bildirildi.