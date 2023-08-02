O ilde de ekmeğe zam geldi! İşte yeni ekmek fiyatı

Türkiye artan hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Pek çok ilde ekmek fiyatlarına zam geldi. O illerden biri de Hakkari. Daha önce 5 TL olan ekmek, 7 TL'ye yükseldi.

O ilde de ekmeğe zam geldi! İşte yeni ekmek fiyatı
Son Güncelleme:

Hayat pahalılığı ekmeğe de yansıdı. Pek çok ilde ekmek fiyatları artış gösterdi. O illerin sonuncusu Hakkari oldu. Hakkari'de ekmem 7 TL'ye yükseldi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda, 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanması kararı alındı.
Zamlı fiyatın HESOB tarafından yarından itibaren kent genelinde uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hakkari # Hakkari # ekmek # zam
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 D-Smart'tan Disney'e Atatürklü tepki!
2 Eski zamanda gerçekleşmiş depremler
3 Tüm köylüler sır gibi saklamıştı. Oysa taş gibi yoğurt mayalama tekniğiymiş
4 İzmir'de faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti!
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!