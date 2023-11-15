Öğrencilere Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrencilere Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Başvuruları Başladı!
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Yükseköğretim öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteği için başvurular başladı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından başvuruların başladığını açıkladı. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet... Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# internet # cep telefonu # bilgisayar # öğrenci # gençlik ve spor bakanlığı
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