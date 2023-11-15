Öğrencilere Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Başvuruları Başladı!

Yükseköğretim öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteği için başvurular başladı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından başvuruların başladığını açıkladı. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet... Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!



🔹Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği



🔹12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet



Başvuru ve detaylar https://t.co/gjVZcJvpJX ve GSBBiz mobil uygulamasında📌 pic.twitter.com/TFVrtUhtZZ — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 15, 2023